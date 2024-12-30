ЯШАРИ: «В ЛНЗ у меня появилось чувство уверенности и лидерства»
Косовский легионер был назван болельщиками лучшим игроком клуба
Косовский легионер черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари рассказал об итогах первой части сезона УПЛ.
– Что для тебя означает звание лучшего игрока по версии болельщиков?
– Конечно, это очень приятно. Значит, нужно продолжать двигаться вперед в таком же темпе.
– Как ты оцениваешь свое выступление в этом сезоне? Что считаешь величайшим достижением?
– Что касается индивидуальных результатов, то я доволен, но не доволен результатами в играх. Главным достижением была бы победа в каждой игре. Увидим, на какой позиции мы закончим этот сезон.
– Какие моменты запомнились тебе больше всего?
– Лучший момент – игра против Карпат.
– Можно ли последние полгода назвать лучшими в твоей карьере?
– Я и раньше хорошо выступал, но это точно один из лучших периодов.
– В какой момент ты ощутил полную уверенность и свою роль лидера?
– У меня чувство уверенности и лидерства, потому что у меня хорошая карьера, я играл против очень хороших клубов. Это хорошо, что я могу помочь своей команде.
– Как проводишь время в отпуске?
– Мне нужен только отдых, и я наслаждаюсь этим отпуском.
– Что бы ты хотел сказать болельщикам, голосовавшим за тебя?
– Благодарю всех болельщиков, которые за меня голосовали. Вы невероятные, я никогда вас не забуду.
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