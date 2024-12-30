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  4. ЯШАРИ: «В ЛНЗ у меня появилось чувство уверенности и лидерства»
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:17
93
0

ЯШАРИ: «В ЛНЗ у меня появилось чувство уверенности и лидерства»

Косовский легионер был назван болельщиками лучшим игроком клуба

30 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 23:17
93
0
ЯШАРИ: «В ЛНЗ у меня появилось чувство уверенности и лидерства»
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Косовский легионер черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари рассказал об итогах первой части сезона УПЛ.

– Что для тебя означает звание лучшего игрока по версии болельщиков?

– Конечно, это очень приятно. Значит, нужно продолжать двигаться вперед в таком же темпе.

– Как ты оцениваешь свое выступление в этом сезоне? Что считаешь величайшим достижением?

– Что касается индивидуальных результатов, то я доволен, но не доволен результатами в играх. Главным достижением была бы победа в каждой игре. Увидим, на какой позиции мы закончим этот сезон.

– Какие моменты запомнились тебе больше всего?

– Лучший момент – игра против Карпат.

– Можно ли последние полгода назвать лучшими в твоей карьере?

– Я и раньше хорошо выступал, но это точно один из лучших периодов.

– В какой момент ты ощутил полную уверенность и свою роль лидера?

– У меня чувство уверенности и лидерства, потому что у меня хорошая карьера, я играл против очень хороших клубов. Это хорошо, что я могу помочь своей команде.

– Как проводишь время в отпуске?

– Мне нужен только отдых, и я наслаждаюсь этим отпуском.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам, голосовавшим за тебя?

– Благодарю всех болельщиков, которые за меня голосовали. Вы невероятные, я никогда вас не забуду.

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Мухаррем Яшари ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
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