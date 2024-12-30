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  4. Незабитый пенальти, отмененный гол. Комо победил Лечче в матче Серии А
Италия
30 декабря 2024, 21:47 |
78
0

Незабитый пенальти, отмененный гол. Комо победил Лечче в матче Серии А

Патрик Кутроне забил гол и отдал одну результативную передачу

30 декабря 2024, 21:47 |
78
0
Незабитый пенальти, отмененный гол. Комо победил Лечче в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine.

30 декабря состоялся матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Комо» и «Лечче». Хозяева победили со счетом 2:0.

Главными героями встречи стали два футболиста «Комо» – полузащитник Нико Пас сначала не реализовал пенальти, однако на 49-й минуте открыл счет. Нападающий Патрик Кутроне отметился ассистом и забил на 79-й минуте. Еще один забитый мяч Патрика был отменен из-за офсайда.

«Комо» набрал 18 баллов и поднялся на 15-е место. «Лечче» занимает 16-ю позицию – в активе клуба 16 очков.

Итальянская Серия А, 18-й тур. 30 декабря

Комо – Лечче – 2:0

Голы: Пас, 49, Кутроне, 79

Незабитый пенальти: Пас, 31

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чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Лечче Патрик Кутроне Нико Пас
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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