Незабитый пенальти, отмененный гол. Комо победил Лечче в матче Серии А

30 декабря состоялся матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Комо» и «Лечче». Хозяева победили со счетом 2:0.

Главными героями встречи стали два футболиста «Комо» – полузащитник Нико Пас сначала не реализовал пенальти, однако на 49-й минуте открыл счет. Нападающий Патрик Кутроне отметился ассистом и забил на 79-й минуте. Еще один забитый мяч Патрика был отменен из-за офсайда.

«Комо» набрал 18 баллов и поднялся на 15-е место. «Лечче» занимает 16-ю позицию – в активе клуба 16 очков.

Итальянская Серия А, 18-й тур. 30 декабря

Комо – Лечче – 2:0

Голы: Пас, 49, Кутроне, 79

Незабитый пенальти: Пас, 31

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