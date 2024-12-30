«Узнал из Инстаграма». Давид Луис – об уходе из Фламенго

Бывший игрок ПСЖ и сборной Бразилии Давид Луис поделился, как узнал о том, что он больше не является игроком клуба «Фламенго». Футболист нашел информацию об этом в социальной сети Instagram.

«Единственное, что мне жаль, это то, что я узнал это из объявления в Instagram «Фламенго»: если бы не социальные сети, я бы не узнал, что они не хотят обновлять мой контракт. Это было не очень приятно. Это не то, чего я хотел, но от всего сердца желаю удачи «Фламенго».

Люди имеют мой личный контакт, и была бы возможность для человеческого общения, прямо от сердца к сердцу. Это было бы легко принять: я взрослый, понимаю новые циклы, новые идеи. Люди будут продолжать и оставаться со мной, они просили помощи, и я помог. Это единственное негативное, что я пережил во «Фламенго», – рассказал Давид.

Защитник присоединился к «Фламенго» в 2021 году. За этот период Давид отыграл 132 поединка, в которых отличился четырьмя голами и двумя ассистами.