Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Смена поколений. Футболист клуба-сенсации АПЛ сменит именитого защитника МС
Англия
30 декабря 2024, 17:52 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:02
583
1

Смена поколений. Футболист клуба-сенсации АПЛ сменит именитого защитника МС

Ола Айна может стать игроком «Манчестер Сити»

30 декабря 2024, 17:52 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:02
583
1
Смена поколений. Футболист клуба-сенсации АПЛ сменит именитого защитника МС
Getty Images/Global Images Ukraine. Ола Айна

Бразильский защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна может сменить английского защитника Кайла Уокера в «Манчестер Сити», сообщает The Sun.

По информации источника, 28-летний футболист привлекает Жузепа Гвардиолу своим умением сыграть на обоих флангах. Игра 34-летнего Кайла совсем не устраивает «горожан», ибо он довольно сильно сдал в физических качествах.

В текущем сезоне Ола Айна провел 1 матчей в АПЛ, забил 2 гола.

Ранее сообщалось о том, что звездный нападающий «Манчестер Сити» стал отцом.

По теме:
Не деньги. Известна проблема с трансфером форварда Шахтера
Челси зимой продаст сразу пятерых игроков. Попал ли в список Мудрик?
Соглашение достигнуто. Легионер Шахтера перейдет в всемирно известный клуб
Манчестер Сити Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ Кайл Уокер Ола Айна Жузеп Гвардиола
Данііл Киріяка Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Бокс | 30 декабря 2024, 07:49 2
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера

Чжан Чжилей может подраться с украинским чемпионом

Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Футбол | 30 декабря 2024, 18:42 1
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо
Милевский рассекретил, какую самую большую зарплату ему платило Динамо

Бывший нападающий киевлян на пике зарабатывал 1.6 млн долларов в год

МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
Футбол | 30.12.2024, 12:16
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
Футбол | 30.12.2024, 16:34
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
Футбол | 29.12.2024, 22:18
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
похоже Сити ждут тяжелые времена
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
28.12.2024, 23:22 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
30.12.2024, 10:00 3
Хоккей
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
30.12.2024, 09:06 1
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
Майк Тайсон назвал боксера, от ударов которого у него болело все тело
29.12.2024, 07:45 2
Бокс
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
29.12.2024, 02:53 7
Футбол
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
29.12.2024, 07:05
Бокс
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
Экс-игрок сборной Италии и Реала возглавит Динамо Загреб
29.12.2024, 15:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем