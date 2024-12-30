Смена поколений. Футболист клуба-сенсации АПЛ сменит именитого защитника МС

Бразильский защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна может сменить английского защитника Кайла Уокера в «Манчестер Сити», сообщает The Sun.

По информации источника, 28-летний футболист привлекает Жузепа Гвардиолу своим умением сыграть на обоих флангах. Игра 34-летнего Кайла совсем не устраивает «горожан», ибо он довольно сильно сдал в физических качествах.

В текущем сезоне Ола Айна провел 1 матчей в АПЛ, забил 2 гола.

Ранее сообщалось о том, что звездный нападающий «Манчестер Сити» стал отцом.