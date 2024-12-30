Англия30 декабря 2024, 17:52 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:02
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Смена поколений. Футболист клуба-сенсации АПЛ сменит именитого защитника МС
Ола Айна может стать игроком «Манчестер Сити»
30 декабря 2024, 17:52 | Обновлено 30 декабря 2024, 18:02
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Бразильский защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна может сменить английского защитника Кайла Уокера в «Манчестер Сити», сообщает The Sun.
По информации источника, 28-летний футболист привлекает Жузепа Гвардиолу своим умением сыграть на обоих флангах. Игра 34-летнего Кайла совсем не устраивает «горожан», ибо он довольно сильно сдал в физических качествах.
В текущем сезоне Ола Айна провел 1 матчей в АПЛ, забил 2 гола.
Ранее сообщалось о том, что звездный нападающий «Манчестер Сити» стал отцом.
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