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Англия
30 декабря 2024, 03:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 03:56
26
0

Гвардиола открыл приятную тайну Холанда

На днях Эрлинг впервые стал отцом

30 декабря 2024, 03:55 | Обновлено 30 декабря 2024, 03:56
26
0
Гвардиола открыл приятную тайну Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine

После матча 19-го тура АПЛ, в котором встречались «Лестер» и «Манчестер Сити», Жузеп Гвардиола случайно рассказал о пополнении в семье Эрлинга Холанда.

«Иногда к Эрлингу относятся очень строго. Он лидер команды, и все от него ожидают, что он будет забивать много голов. Но он человек, он тоже устает. Он отдает себя полностью футболу. Но у него также есть своя личная жизнь.

Несколько дней назад он стал отцом. Это невероятные эмоции и новые захватывающие моменты в его жизни. Очень хорошо, что он сегодня забил», - сообщил Гвардиола.

«Манчестер Сити» одержал победу в выездном матче против «Лестера» со счетом 2:0.

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Эрлинг Холанд чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига Манчестер Сити lifestyle
Олександр Сільченко Источник: Daily Mail
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