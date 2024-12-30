Гвардиола открыл приятную тайну Холанда
На днях Эрлинг впервые стал отцом
После матча 19-го тура АПЛ, в котором встречались «Лестер» и «Манчестер Сити», Жузеп Гвардиола случайно рассказал о пополнении в семье Эрлинга Холанда.
«Иногда к Эрлингу относятся очень строго. Он лидер команды, и все от него ожидают, что он будет забивать много голов. Но он человек, он тоже устает. Он отдает себя полностью футболу. Но у него также есть своя личная жизнь.
Несколько дней назад он стал отцом. Это невероятные эмоции и новые захватывающие моменты в его жизни. Очень хорошо, что он сегодня забил», - сообщил Гвардиола.
«Манчестер Сити» одержал победу в выездном матче против «Лестера» со счетом 2:0.
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