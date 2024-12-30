Когда Калинина начнет матч 1/16 финала турнира в Брисбене с 13-й ракеткой?

31 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Во 2-м раунде украинка выйдет на корт против 13-й ракетки мира и 5-й сеяной Дианы Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Поединок начнется 5-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

Ранее Калинина и Шнайдер не играли между собой. Ангелина в Брисбене в 1/32 финала одолела Ван Яфань, а для Дианы это будет стартовый матч как и на этих соревнованиях, так и в этом сезоне.

Полное расписание игрового дня в Брисбене (31 декабря)

* на скриншоте указано местное время (время в Брисбене GMT+10)