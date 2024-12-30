Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда Калинина начнет матч 1/16 финала турнира в Брисбене с 13-й ракеткой?
WTA
30 декабря 2024, 15:51 | Обновлено 30 декабря 2024, 15:53
149
0

Когда Калинина начнет матч 1/16 финала турнира в Брисбене с 13-й ракеткой?

Ангелина выйдет на корт против Дианы Шнайдер 31 декабря ориентировочно в 09:00 по Киеву

30 декабря 2024, 15:51 | Обновлено 30 декабря 2024, 15:53
149
0
Когда Калинина начнет матч 1/16 финала турнира в Брисбене с 13-й ракеткой?
Instagram. Ангелина Калинина

31 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Во 2-м раунде украинка выйдет на корт против 13-й ракетки мира и 5-й сеяной Дианы Шнайдер, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Поединок начнется 5-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

Ранее Калинина и Шнайдер не играли между собой. Ангелина в Брисбене в 1/32 финала одолела Ван Яфань, а для Дианы это будет стартовый матч как и на этих соревнованиях, так и в этом сезоне.

Полное расписание игрового дня в Брисбене (31 декабря)

* на скриншоте указано местное время (время в Брисбене GMT+10)

По теме:
Определилась первая соперница Ястремской на турнире WTA 500 в Брисбене
Дождь помешал оформить камбек? Костюк и Остапенко провалились в Брисбене
Людмила Киченок с новой напарницей оформила мегакамбек в первой игре сезона
Ангелина Калинина Диана Шнайдер расписание WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Футбол | 29 декабря 2024, 16:39 1
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А
Переговоры ведутся. «Новый Месси» может продолжить карьеру в Серии А

Сеск Фабрегас хочет подписать Ансу Фати

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30 декабря 2024, 10:00 3
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»
Футбол | 30.12.2024, 10:23
Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»
Виктор ГРАЧЕВ: «Ощущение, что внутри Шахтера происходит что-то нехорошее»
ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
Теннис | 30.12.2024, 14:52
ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
ФОТО. Ига решает. Как Польша и Норвегия довели поединок до супертай-брейка
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30.12.2024, 09:06
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
28.12.2024, 19:43 1
Футбол
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
29.12.2024, 07:05
Бокс
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
Спортивный врач: «Мудрика отравила корова, которая нажралась мельдония?»
29.12.2024, 15:07 50
Футбол
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
28.12.2024, 17:40
Бокс
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
28.12.2024, 23:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем