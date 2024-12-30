Партнер Зинченко. Барселона нацелилась на подписание известного опорника

Ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Партей может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 32-летний футболист, контракт которого истекает летом 2025 года, может стать альтернативой нидерландскому полузащитнику Френки де Йонгу, который разочаровал руководство «сине-гранатовых» и, вероятно, покинет клуб.

Привлекает руководство испанского гранда и умение Томаса сыграть на позиции правого защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» заинтересована в подписании 150-миллионного форварда.