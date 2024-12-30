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  4. Партнер Зинченко. Барселона нацелилась на подписание известного опорника
Англия
30 декабря 2024, 15:25 |
421
0

Партнер Зинченко. Барселона нацелилась на подписание известного опорника

Томас Партей может стать игроком каталонского гранда

30 декабря 2024, 15:25 |
421
0
Партнер Зинченко. Барселона нацелилась на подписание известного опорника
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Партей может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 32-летний футболист, контракт которого истекает летом 2025 года, может стать альтернативой нидерландскому полузащитнику Френки де Йонгу, который разочаровал руководство «сине-гранатовых» и, вероятно, покинет клуб.

Привлекает руководство испанского гранда и умение Томаса сыграть на позиции правого защитника.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» заинтересована в подписании 150-миллионного форварда.

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Данііл Киріяка Источник: Mundo Deportivo
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