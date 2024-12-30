Партнер Зинченко. Барселона нацелилась на подписание известного опорника
Томас Партей может стать игроком каталонского гранда
Ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Партей может стать игроком каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 32-летний футболист, контракт которого истекает летом 2025 года, может стать альтернативой нидерландскому полузащитнику Френки де Йонгу, который разочаровал руководство «сине-гранатовых» и, вероятно, покинет клуб.
Привлекает руководство испанского гранда и умение Томаса сыграть на позиции правого защитника.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» заинтересована в подписании 150-миллионного форварда.
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