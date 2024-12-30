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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 11:51 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:59
582
0

Без игроков Динамо. Шаран назвал лучших футболистов УПЛ

Шаран выделил тройку лучших

30 декабря 2024, 11:51 | Обновлено 30 декабря 2024, 12:59
582
0
Без игроков Динамо. Шаран назвал лучших футболистов УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Именитый украинский тренер Владимир Шаран назвал лучших футболистов Украинской Премьер-лиги. Специалист отметил игроков «Шахтера», «Александрии» и «Полесья».

– Кого бы занесли в тройку лучших игроков УПЛ?

– Наверное, прежде всего выделил бы игрока «Шахтера» Георгия Судакова. Он провел осенний период более стабильно, даже невзирая на то, что играл практически без замен. Следует учитывать и то, что парень выступал еще и в еврокубковом турнире и в матчах за национальную сборную. Хотя критики в адрес Судакова было достаточно. И все же он футболист хорошего уровня, да и коэффициент полезного действия у него неплохой.

Вторым бы поставил бразильского легионера «Александрии» Безерру. Это креативный игрок, у которого хороший дриблинг и не боится идти в обыгрыш. Умеет он и решать ход поединка, что совершал в трех-четырех турах. Для нашего чемпионата, по-моему, бразилец - игрок высокого уровня.

А что касается третьего места, то на него у меня сразу же два претендента – это два представителя житомирского «Полесья» Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк, – сказав Шаран.

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Георгий Судаков Хуан Альвина Безерра Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Владимир Шаран Александрия Полесье Житомир
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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