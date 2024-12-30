Серьезное усиление. Клуб УПЛ нацелился на подписание бразильского форварда

Бразильский нападающий колобежского «Котвица» Джонатан Жуниор является трансферной целью одного из клубов УПЛ, сообщает Meczyki.

По информации источника, 25-летний футболист, который находится в процессе разрыва контракта со своим клубом, привлекает внимание неназванного клуба УПЛ, «Радомяка», плоцкой «Вислы» и «Брук-Бет Термалица». Если же контракт не будет разорван, то бразилец покинет за сумму от 90 до 140 тысяч долларов.

В текущем сезоне Джонатан Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдла 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» поконкурирует с клубами из Европы за звезду «Ягеллонии».