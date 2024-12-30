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  4. Серьезное усиление. Клуб УПЛ нацелился на подписание бразильского форварда
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 11:10 |
597
0

Серьезное усиление. Клуб УПЛ нацелился на подписание бразильского форварда

Джонатан Жуниор привлекает внимание одного из клубов УПЛ

30 декабря 2024, 11:10 |
597
0
Серьезное усиление. Клуб УПЛ нацелился на подписание бразильского форварда
Glos Koszalinski. Джонатан Жуниор

Бразильский нападающий колобежского «Котвица» Джонатан Жуниор является трансферной целью одного из клубов УПЛ, сообщает Meczyki.

По информации источника, 25-летний футболист, который находится в процессе разрыва контракта со своим клубом, привлекает внимание неназванного клуба УПЛ, «Радомяка», плоцкой «Вислы» и «Брук-Бет Термалица». Если же контракт не будет разорван, то бразилец покинет за сумму от 90 до 140 тысяч долларов.

В текущем сезоне Джонатан Жуниор провел 17 матчей на клубном уровне, забил 5 голов и отдла 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» поконкурирует с клубами из Европы за звезду «Ягеллонии».

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трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу Радомяк Висла Плоцк Брук-Бет Термалица
Данііл Киріяка Источник: Meczyki
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