Не только из Киева. Звездной трансферной целью Динамо интересуются в Европе

Ангольский нападающий «Ягеллонии» Афимико Пулулу, которым интересуется «Динамо», привлекает внимание не только украинского клуба, сообщает Goal.pl.

По информации источника, 25-летним футболистом интересуются клубы из Англии, Италии и Бельгии. В случае с Бельгией, эта команда является лучшей в чемпионате. Контракт Пулулу действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне Афимико Пулулу провел 29 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» следит за супербомбардиром еврокубка.