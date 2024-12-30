Не только из Киева. Звездной трансферной целью Динамо интересуются в Европе
Афимико Пулулу может стать целью клубов Англии, Италии и Бельгии
Ангольский нападающий «Ягеллонии» Афимико Пулулу, которым интересуется «Динамо», привлекает внимание не только украинского клуба, сообщает Goal.pl.
По информации источника, 25-летним футболистом интересуются клубы из Англии, Италии и Бельгии. В случае с Бельгией, эта команда является лучшей в чемпионате. Контракт Пулулу действует до лета 2026 года.
В текущем сезоне Афимико Пулулу провел 29 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» следит за супербомбардиром еврокубка.
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