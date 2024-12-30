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  4. ФОТО. Слухи о Реале. Английская суперзвезда намекнул на вероятный трансфер
Испания
30 декабря 2024, 15:41 |
426
0

ФОТО. Слухи о Реале. Английская суперзвезда намекнул на вероятный трансфер

Трент Александер-Арнольд отпраздновал гол интересным жестом

30 декабря 2024, 15:41 |
426
0
ФОТО. Слухи о Реале. Английская суперзвезда намекнул на вероятный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вчерашним празднованием намекнул на слухи о трансфере в мадридский «Реал», сообщает Relevo.

Забив в ворот «Вест Хэма», игрок приложил руку, которой изобразил подобие человеческого рта, к уху и начал шевелить ею, намекая на шумиху о его переезде в Мадрид. Тренер «красных» Арне Слот отметил данное празднование, но никакого дополнительного комментария или трактовки не дал, ссылаясь на то, что это празднование и так «говорит достаточно».

Ранее сообщалось о том, что Трент Александер-Арнольд принял решение о трансфере в «Реал».

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид празднование гола трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Данііл Киріяка Источник: Relevo
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