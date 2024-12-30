ФОТО. Слухи о Реале. Английская суперзвезда намекнул на вероятный трансфер

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вчерашним празднованием намекнул на слухи о трансфере в мадридский «Реал», сообщает Relevo.

Забив в ворот «Вест Хэма», игрок приложил руку, которой изобразил подобие человеческого рта, к уху и начал шевелить ею, намекая на шумиху о его переезде в Мадрид. Тренер «красных» Арне Слот отметил данное празднование, но никакого дополнительного комментария или трактовки не дал, ссылаясь на то, что это празднование и так «говорит достаточно».

Ранее сообщалось о том, что Трент Александер-Арнольд принял решение о трансфере в «Реал».