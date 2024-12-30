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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 30 декабря 2024, 10:36
504
2

«Ой, трудно сказать». Шаран отреагировал на допинг-скандал Мудрика

Владимир Шаран надеется на прогресс Михаила Мудрика

30 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 30 декабря 2024, 10:36
504
2
«Ой, трудно сказать». Шаран отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Именитый украинский тренер Владимир Шаран поделился эмоциями от допингового скандала вингера национальной команды Михаила Мудрика. Специалист считает, что Михаил не будет точно опускать руки.

– Каким, на ваш взгляд, может быть развитие событий по допинговому делу Михаила Мудрика?

– Ой, трудно сказать. Если соответствующие структуры, которые будут определять результаты повторного допинг-теста, подтвердят наличие запрещенного препарата, то для всех это станет шоком. Как для Челси, так и для сборной Украины. Потому что за Мудриком все следили, болели и ждали от него прогресса. Так что если в этой ситуации произойдет хуже всего, то это будет трагедия.

Четыре года не играть – это вообще! В такой период в его судьбе может произойти все что угодно – как потеря квалификации, так и наоборот. Можно заиграть еще лучше, чему достаточно примеров. Вдруг Мудрик через четыре года заиграет так, как никто даже не будет ожидать – мудрее, взвешеннее, эффективнее. Впрочем, не хотелось бы, чтобы дело дошло до дисквалификации вообще. Или чтобы срок хотя бы был меньше. Но как бы то ни было, а даже если предположить четырехлетнюю дисквалификацию, Мудрик такой парень, что опускать руки не станет. По крайней мере, насколько мне известно от характеризующих его людей, – сказал Шаран.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допингового скандала.

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Владимир Шаран Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига допинг чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 2
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Lulinnha
Что вы все ищете нейтральный статус истории с допингом. Есть факт виновности. Нет надо же Шарану и всем остальным быть благословесным  к ситуации. Понятное дело, а вдруг придется Шарану и остальным кормится с рук кротовни. Негодно сказать правду о допинге... 
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Saar
Звичайно руки опускати не стане. Бо воно тупе, як пробка! Замісь того, щоб трубити у всі інстанції, щодо мельдонія, радитися з юристами і тд. Воно летить на бій Усика в Емірати, а потім до Трубіна в Португалію на паті.
Жесть!
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