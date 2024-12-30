«Ой, трудно сказать». Шаран отреагировал на допинг-скандал Мудрика

Именитый украинский тренер Владимир Шаран поделился эмоциями от допингового скандала вингера национальной команды Михаила Мудрика. Специалист считает, что Михаил не будет точно опускать руки.

– Каким, на ваш взгляд, может быть развитие событий по допинговому делу Михаила Мудрика?

– Ой, трудно сказать. Если соответствующие структуры, которые будут определять результаты повторного допинг-теста, подтвердят наличие запрещенного препарата, то для всех это станет шоком. Как для Челси, так и для сборной Украины. Потому что за Мудриком все следили, болели и ждали от него прогресса. Так что если в этой ситуации произойдет хуже всего, то это будет трагедия.

Четыре года не играть – это вообще! В такой период в его судьбе может произойти все что угодно – как потеря квалификации, так и наоборот. Можно заиграть еще лучше, чему достаточно примеров. Вдруг Мудрик через четыре года заиграет так, как никто даже не будет ожидать – мудрее, взвешеннее, эффективнее. Впрочем, не хотелось бы, чтобы дело дошло до дисквалификации вообще. Или чтобы срок хотя бы был меньше. Но как бы то ни было, а даже если предположить четырехлетнюю дисквалификацию, Мудрик такой парень, что опускать руки не станет. По крайней мере, насколько мне известно от характеризующих его людей, – сказал Шаран.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допингового скандала.