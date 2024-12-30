«Ой, трудно сказать». Шаран отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Владимир Шаран надеется на прогресс Михаила Мудрика
Именитый украинский тренер Владимир Шаран поделился эмоциями от допингового скандала вингера национальной команды Михаила Мудрика. Специалист считает, что Михаил не будет точно опускать руки.
– Каким, на ваш взгляд, может быть развитие событий по допинговому делу Михаила Мудрика?
– Ой, трудно сказать. Если соответствующие структуры, которые будут определять результаты повторного допинг-теста, подтвердят наличие запрещенного препарата, то для всех это станет шоком. Как для Челси, так и для сборной Украины. Потому что за Мудриком все следили, болели и ждали от него прогресса. Так что если в этой ситуации произойдет хуже всего, то это будет трагедия.
Четыре года не играть – это вообще! В такой период в его судьбе может произойти все что угодно – как потеря квалификации, так и наоборот. Можно заиграть еще лучше, чему достаточно примеров. Вдруг Мудрик через четыре года заиграет так, как никто даже не будет ожидать – мудрее, взвешеннее, эффективнее. Впрочем, не хотелось бы, чтобы дело дошло до дисквалификации вообще. Или чтобы срок хотя бы был меньше. Но как бы то ни было, а даже если предположить четырехлетнюю дисквалификацию, Мудрик такой парень, что опускать руки не станет. По крайней мере, насколько мне известно от характеризующих его людей, – сказал Шаран.
Ранее стало известно, что Андрей Шевченко открестился от Михаила Мудрика из-за допингового скандала.
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