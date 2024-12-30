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  4. «Компенсировал вину». В Италии оценили ассист Довбика в игре против Милана
Италия
30 декабря 2024, 10:06 |
206
0

«Компенсировал вину». В Италии оценили ассист Довбика в игре против Милана

Украинский форвард «Ромы» провел на поле 86 минут

30 декабря 2024, 10:06 |
206
0
«Компенсировал вину». В Италии оценили ассист Довбика в игре против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

29 декабря прошел матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами «Милан» и «Рома».

Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро. Поединок завершился со счетом 1:1.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик провел на поле 86 минут и отметился невероятной голевой передачей. После поединка издание ilromanista оценило игру 27-летнего футболиста:

«Розыгрыш с Суле вывел его один на один с Меньяном, но удар пришелся в штангу. Он компенсирует вину фантастической передачей пяткой на Дибалу. Артем хорошо работал физически, чтобы вывести команду вперед. Он возвращается».

В итоге журналисты оценили игру Артема в 6.5 баллов из 10 возможных.

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Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Милан - Рома
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
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