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  4. Милевский назвал топ-клуб, куда мог перейти. Почему трансфер сорвался
Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 09:59 |
474
0

Милевский назвал топ-клуб, куда мог перейти. Почему трансфер сорвался

Артема просто не отпустил Игорь Суркис

30 декабря 2024, 09:59 |
474
0
Милевский назвал топ-клуб, куда мог перейти. Почему трансфер сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Форвард национальной сборной Украины Артем Милевский, на клубном уровне большую часть своей карьеры проведший в «Динамо», рассказал, куда мог перейти в расцвет своих выступлений.

«Предложения точно поступали от Фиорентины, Порта и Ливорно. Я очень хотел перейти в Фиорентину и до сих пор жалею, что туда не попал.

«У нас в то время был очень сильный чемпионат и между Динамо и Шахтером шла заруба за первое место, а я тогда был значимым игроком для киевской команды. Это сейчас можно отпускать кого угодно и потери не заметишь.

Фиорентина уже договорилась о моем переходе за десять миллионов долларов. Люди приехали меня покупать, а на следующий день им говорят, что цена выросла до 12 лям. Это так не работает», – рассказал Милевский.

За пределами Украины Милевский играл за белорусское Динамо из Бреста, хорватские Хайдук и Сплит, российский Тосно, румынскую Конкордию, Минай, венгерскую Кишварду и турецкий Газиантепспор.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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