А Ванат есть? Милевский назвал лучших футболистов Украины

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский составил свой топ-3 лучших украинских футболистов 2024 года. Артем отметил дебютанта национальной команды и звезд из «Динамо» и «Шахтера».

Бущан(Динамо) Зубковой(Шахтер) Калюжный(Александрия)

Бущан в этом сезоне провел за столичный клуб 27 матчей, пропустил 30 мячей и девять раз сыграл на ноль. Зубков сыграл за Шахтер в 19 матчах, забил семь голов и сделал шесть голевых передач. Калюжный за эту кампанию сыграл за «горожан» 16 поединков. Также Иван дебютировал на сборную Украины.