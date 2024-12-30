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Украина. Премьер лига
30 декабря 2024, 07:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 08:00
323
0

А Ванат есть? Милевский назвал лучших футболистов Украины

Артем отметил Георгия Бущана, Александра Зубкова и Ивана Калюжного

30 декабря 2024, 07:59 | Обновлено 30 декабря 2024, 08:00
323
0
А Ванат есть? Милевский назвал лучших футболистов Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший форвард национальной сборной Украины Артем Милевский составил свой топ-3 лучших украинских футболистов 2024 года. Артем отметил дебютанта национальной команды и звезд из «Динамо» и «Шахтера».

  1. Бущан(Динамо)
  2. Зубковой(Шахтер)
  3. Калюжный(Александрия)

Бущан в этом сезоне провел за столичный клуб 27 матчей, пропустил 30 мячей и девять раз сыграл на ноль. Зубков сыграл за Шахтер в 19 матчах, забил семь голов и сделал шесть голевых передач. Калюжный за эту кампанию сыграл за «горожан» 16 поединков. Также Иван дебютировал на сборную Украины.

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Артем Милевский Георгий Бущан Александр Зубков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Иван Калюжный Динамо Киев Шахтер Донецк Александрия
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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