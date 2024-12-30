«Хотим усилить». Шандрук раскрыл трансферные планы Вереса

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук рассказал о трансферных планах клуба на зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что команда нуждается в точечном усилении.

«Сейчас у нас достаточно конкурентный коллектив. Хотим усилить линию защиты. Насколько это нам удастся – увидим. Также мы открыты к предложениям по собственным футболистам. Также одним из векторов развития клуба остается ставка на молодежь.

Есть игроки, которые заслуживают большего внимания. Тот же Ростислав Баран. Но у команды есть серьезная конкуренция. Надеемся, молодежь будет еще больше прогрессировать, мы будем им в этом помогать», – рассказал Шандрук.

В нынешнем сезоне «Верес» девятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.