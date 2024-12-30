Стало известно, когда Стародубцева начнет свой первый матч в сезоне
Юлия сыграет против Жаклин Кристиан в 1/16 финала турнира в Окленде 31 декабря в 00:30
В ночь на 31 декабря украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В 1-м раунде украинка сыграет против представительницы Румынии Жаклин Кристиан (WTA 85). Поединок состоится 1-м запуском на стадионе Grand Stand. Ориентировочное время начала игры – 00:30 по Киеву.
Для Юлии это будет первый матч в новом сезоне. Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Мэдисон Киз, либо против Лючии Бронцетти.
Стародубцева – единственная представительница Украины на кортах Окленда. В отборе к этим соревнованиям также играла Катарина Завацкая, но она проиграла в стартом раунде квалификации Селене Яничиевич.
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Поединок состоится 30 декабря, ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву
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