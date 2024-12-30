Кристал Пэлас – Саутгемптон – 2:1. Святые остаются на дне. Видео голов

29 декабря на «Селхерст Парк» встречались «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон».

Гости на удивление начали игру очень активно. На 14-й минуте Тайлер Диблинг открыл счет в матче.

Но на этом счастье отвернулось от игроков «Саутгемптона». Хозяева поля на 31-й минуте сравняли счет. Гол на свой счет записал Трево Чалоба.

Во втором тайме Эберечи Эзе вывел «Кристал Пэлас» вперед на 52-й минуте. Хотя до завершения матча у обеих команд были еще моменты забить, больше никому не удалось.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

«Кристал Пэлас» – «Саутгемптон» – 2:1

Голы: Чалоба, 31, Эзе, 52 - Диблинг, 14

Видео голов и обзор матча