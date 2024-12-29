ВИДЕО. Девушка футболиста сборной Украины показала новую грудь

Девушка футболиста сборной Украины и австрийского ЛАСКа Максима Таловерова, Елизавета, похвасталась новой грудью.

Красавица совсем недавно перенесла операцию по увеличению груди.

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Елизавета вместе с Максимом побывала на свадьбе Анатолия Трубина и Марины Галаган, где выглядела потрясающе.

Также девушка опубликовала видео со своими впечатлениями после операции:

«Первое о чем я подумала после увеличения груди это «Почему я не сделала этого раньше?» 😭», – написала Елизавета в Instagram.