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29 декабря 2024, 22:42 | Обновлено 29 декабря 2024, 23:15
1931
6

ВИДЕО. Девушка футболиста сборной Украины показала новую грудь

Максим Таловеров стал ещё счастливее...

29 декабря 2024, 22:42 | Обновлено 29 декабря 2024, 23:15
1931
6
ВИДЕО. Девушка футболиста сборной Украины показала новую грудь
Instagram. Елизавета – девушка Максима Таловерова

Девушка футболиста сборной Украины и австрийского ЛАСКа Максима Таловерова, Елизавета, похвасталась новой грудью.

Красавица совсем недавно перенесла операцию по увеличению груди.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Елизавета вместе с Максимом побывала на свадьбе Анатолия Трубина и Марины Галаган, где выглядела потрясающе.

Также девушка опубликовала видео со своими впечатлениями после операции:

«Первое о чем я подумала после увеличения груди это «Почему я не сделала этого раньше?» 😭», – написала Елизавета в Instagram.

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видео lifestyle Максим Таловеров сборная Украины по футболу девушки Анатолий Трубин Марина Галаган
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 6
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Саша Белов
Я так и не заметил отличия 🤔
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+3
Prozorlivecc
Где они там грудь увидели?
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+3
Gargantua81
видимо зарплаты Таловерова на большее не хватило.
а может все в попу закачала и грудь задула по остаточному принципу.
в общем тема не раскрыта.
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0
BATI-GOOOOOL
Можливо вона була майже плоска,тому вони не виглядають як два кавуна.Таким мабудь треба.Але для чого це нам?Наступна новина хтось збільшив член?
Ответить
0
Диванний Експерт
Не важливо,чи збільшуються груди.Важливо ,що пацик спонсорує. 
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0
Саша Белов
Что , что .. но девушка симпатичная, очень приятная на лицо ... 
Чего не скажешь, о многих жёнах футболистов .. 
Ответить
-1
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