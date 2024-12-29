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Италия
29 декабря 2024, 22:44 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:46
653
2

ФОТО. Экс-тренер Шахтера получил красную в суперматче Серии А Милан – Рома

Паулу Фонсека был удален из-за своей бурной реакции на решения судьи

29 декабря 2024, 22:44 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:46
653
2
ФОТО. Экс-тренер Шахтера получил красную в суперматче Серии А Милан – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря проходит матч 18-го тура Серии А 2024/25 между командами Милан и Рома. Коллективы играют на стадионе Сан-Сиро. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Украинский форвард Артем Довбик вышел в стартовом составе волков и на 23-й минуте отдал элегантный ассист пяткой на Пауло Дибалу.

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Под конец первого тайма наставник россонери Паулу Фонсека, который в свое время возглавлял донецкий Шахтер, как минимум дважды не согласился с решением главного арбитра, за что был дважды наказан желтой карточкой и в итоге судье пришлось удалить португальского специалиста.

После первых 45 минут счет 1:1. На 16-й забил Тиджани Рейндерс, а на 23-й – Пауло Дибала.

ФОТО. Экс-тренер Шахтера получил красную в суперматче Серии А Милан – Рома

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Паулу Фонсека фото удаление (красная карточка) Милан Рома Рим Милан - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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VovanSidorovi4
Как теперь Шахтер это переживет
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