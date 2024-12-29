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Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 22:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:46
632
0

Источник: четверо футболистов зимой покинут Карпаты. Названы имена

Уйдут из клуба Тарас Сакив, Юрий Тлумак, Тимофей Сухарь, Денис Устименко

29 декабря 2024, 22:07 | Обновлено 29 декабря 2024, 22:46
632
0
Источник: четверо футболистов зимой покинут Карпаты. Названы имена
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» зимой проведут существенную ротацию состава. По информации журналиста Игоря Бурбаса, несколько футболистов покинут клуб.

Главный тренер Владислав Лупашко решил провести кадровую чистку состава после первой части сезона. По итогам осенней кампании в УПЛ Карпаты занимают шестое место.

Львовский клуб покинут защитники Тимофей Сухарь и Тарас Сакив, а также полузащитник Юрий Тлумак – они получат статус свободных агентов.

Кроме того, из клуба уйдет нападающий Денис Устименко, чье арендное соглашение завершилось – он вернется в Кривбасс.

В текущем сезоне Тимофей Сухарь не сыграл ни одного матча. Тарас Сакив провел 7 игр и забил 1 гол. Юрий Тлумак сыграл в 5 матчах, но не отличился результативными действиями. Денис Устименко записал на свой счет 1 гол в 14 матчах.

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Карпаты Львов Тарас Сакив Юрий Тлумак Тимофей Сухарь трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта Денис Устименко Владислав Лупашко свободный агент Кривбасс Кривой Рог Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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