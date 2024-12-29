Источник: четверо футболистов зимой покинут Карпаты. Названы имена

Львовские «Карпаты» зимой проведут существенную ротацию состава. По информации журналиста Игоря Бурбаса, несколько футболистов покинут клуб.

Главный тренер Владислав Лупашко решил провести кадровую чистку состава после первой части сезона. По итогам осенней кампании в УПЛ Карпаты занимают шестое место.

Львовский клуб покинут защитники Тимофей Сухарь и Тарас Сакив, а также полузащитник Юрий Тлумак – они получат статус свободных агентов.

Кроме того, из клуба уйдет нападающий Денис Устименко, чье арендное соглашение завершилось – он вернется в Кривбасс.

В текущем сезоне Тимофей Сухарь не сыграл ни одного матча. Тарас Сакив провел 7 игр и забил 1 гол. Юрий Тлумак сыграл в 5 матчах, но не отличился результативными действиями. Денис Устименко записал на свой счет 1 гол в 14 матчах.