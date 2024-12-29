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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Сикан не справится, если останется единственным форвардом»
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 13:29 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:59
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0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Сикан не справится, если останется единственным форвардом»

Легенда донецкого «Шахтера» поделился мнением о возможном трансфере Лассины Траоре из команды

29 декабря 2024, 13:29 | Обновлено 29 декабря 2024, 13:59
306
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Сикан не справится, если останется единственным форвардом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

С приближением трансферного окна появляется все больше слухов о возможном переходе нападающего «Шахтера» Лассины Траоре в один из зарубежных клубов. Интерес к фактурному форварду проявили в Бразилии, а также во Франции, а сам Траоре даже посетил матч «Ланс» – «ПСЖ» в Кубке Франции.

Sport.ua спросил экс-нападающего «Шахтера» Андрея Воробея о том, как переход Траоре в другую команду повлияет на атаку донецкого клуба, если на замену форварду из Гвинеи-Бисау не придет никто другой, а Даниил Сикан останется единственным номинальным нападающим:

«Если «Шахтер» продаст Траоре, нужно искать альтернативу. В любой команде должна быть здоровая конкуренция. Как нападающий, я знаю, что должно быть два или три форварда, которые будут бороться за место в составе. Поэтому, если останется один Сикан, я не думаю, что он вытянет эту миссию на себе.

Убежден, что руководители клуба, если уже надумали продавать Траоре, ищут какую-то кандидатуру и будут укреплять склад. Возможно, это будет нападающий из УПЛ, возможно, пригласят кого-нибудь из легионеров. Но в любом случае должна быть конкуренция», – рассказал Андрей Воробей.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Шахтера» оценил шансы клуба в Лиге чемпионов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ инсайд Андрей Воробей Даниил Сикан
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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