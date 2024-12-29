ФОТО. «Выздоровление началось». лидер Арсенала показал кадры из больницы

Лидер лондонского «Арсенала» Букайо Сака перенес хирургическое вмешательство. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности. Выздоровление началось, и я возвращаюсь сильнее! Спасибо всем за сообщение», – написал Сака, добавив фото из больницы.

23-летний английский футболист получил травму 21 декабря в матче 17-го тура АПЛ с «Кристалл Пелес» (5:1).

В этом сезоне игрок забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 24 матчах за лондонский клуб.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета озвучил сроки востановления Букайо Сака.