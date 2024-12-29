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Англия
29 декабря 2024, 09:56 |
954
0

ФОТО. «Выздоровление началось». лидер Арсенала показал кадры из больницы

Букайо Сака пропустит длительный срок

29 декабря 2024, 09:56 |
954
0
ФОТО. «Выздоровление началось». лидер Арсенала показал кадры из больницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Лидер лондонского «Арсенала» Букайо Сака перенес хирургическое вмешательство. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности. Выздоровление началось, и я возвращаюсь сильнее! Спасибо всем за сообщение», – написал Сака, добавив фото из больницы.

23-летний английский футболист получил травму 21 декабря в матче 17-го тура АПЛ с «Кристалл Пелес» (5:1).

В этом сезоне игрок забил 9 голов и сделал 13 ассистов в 24 матчах за лондонский клуб.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета озвучил сроки востановления Букайо Сака.

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Букайо Сака травма Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу фото
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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