Англия29 декабря 2024, 00:11 |
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Соотечественник Аморима. Манчестер Юнайтед нацелился на звезду ПСЖ
Нуну Мендеш в ближайшие недели может стать игроком манчестерского гранда
29 декабря 2024, 00:11 |
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Португальский защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, в ближайшие недели может случиться продвижение «манкунианцев» в вопросе подписания левого защитника парижского клуба.
Этот трансфер стал бы первым для гранда из Манчестера под управленим Рубена Аморима.
В текущем сезоне Нуну Мендеш провел 16 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» может подписать сына легендарного защитника.
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