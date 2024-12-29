Соотечественник Аморима. Манчестер Юнайтед нацелился на звезду ПСЖ

Португальский защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в ближайшие недели может случиться продвижение «манкунианцев» в вопросе подписания левого защитника парижского клуба.

Этот трансфер стал бы первым для гранда из Манчестера под управленим Рубена Аморима.

В текущем сезоне Нуну Мендеш провел 16 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» может подписать сына легендарного защитника.