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Испания
28 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:20
412
0

Подписать собственного обидчика. В Реале нашли замену звездному бразильцу

Шарль де Кетеларе может стать игроком мадридского гранда

28 декабря 2024, 21:01 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:20
412
0
Подписать собственного обидчика. В Реале нашли замену звездному бразильцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Шарль де Кетеларе

Бельгийский атакующий полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе может перейти в мадридский «Реал», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист может присоединиться к команде Анчелотти в случае, если бразильский форвард «сливочных» Эндрик уйдет в аренду.

Игрок поражает руководство своей результативность, забив 10 голов и отдав 9 ассистов в 24 матчах на клубном уровне. Контракт Шарля де Кетеларе с «Аталантой» действует до лета 2027 года.

Шарль де Кетеларе забивал в ворота мадридского гранда в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» интересуется одним из лидеров «Ливерпуля».

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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