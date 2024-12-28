Подписать собственного обидчика. В Реале нашли замену звездному бразильцу

Бельгийский атакующий полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе может перейти в мадридский «Реал», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист может присоединиться к команде Анчелотти в случае, если бразильский форвард «сливочных» Эндрик уйдет в аренду.

Игрок поражает руководство своей результативность, забив 10 голов и отдав 9 ассистов в 24 матчах на клубном уровне. Контракт Шарля де Кетеларе с «Аталантой» действует до лета 2027 года.

Шарль де Кетеларе забивал в ворота мадридского гранда в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» интересуется одним из лидеров «Ливерпуля».