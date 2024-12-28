Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет заинтересованность в услугах 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

Трансфер футболиста в турецкий клуб находится на финальной стадии. «Трабзонспор» уже договорился с Зубковым, теперь осталось убедить «Шахтер», который хочет получить 5 миллионов евро. Турецкий клуб уверен, что получится договориться за 3 миллиона.

В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, отметившись в них 7 голами и 6 ассистами.

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