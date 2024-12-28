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  4. Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии
Чемпионат Украины
28 декабря 2024, 21:04 |
1302
3

Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии

Александр Зубков переберется в Турцию

28 декабря 2024, 21:04 |
1302
3
Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии
ФК Шахтер. Александр Зубков

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» проявляет заинтересованность в услугах 28-летнего вингера «Шахтера» и сборной Украины Александра Зубкова.

Трансфер футболиста в турецкий клуб находится на финальной стадии. «Трабзонспор» уже договорился с Зубковым, теперь осталось убедить «Шахтер», который хочет получить 5 миллионов евро. Турецкий клуб уверен, что получится договориться за 3 миллиона.

В текущем сезоне вингер провел 19 матчей, отметившись в них 7 голами и 6 ассистами.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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sania
Вітер змінився. Вже не лідер, а просто гравець і збірної і Шахтаря... За такого гравця це дуже хороші гроші.  Та й рівень чемпу Турції росте.
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+3
Boodya
Ех. А був лідером і зіркою Шахтаря, ще не так давно на думку сайту спорт.юа
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+1
didora
Та хай іде, бо будуть цю новину ще місяць мусолити на сайті. Це ж не Мессі чи Роналду.
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+1
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