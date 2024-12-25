Отработал финал Евро. Стал известен лучший арбитр 2024 по версии IFFHS

Международная федерация футбола и футбольной статистики (IFFHS) признала французского судью Франсуа Летексье лучшим арбитром 2024 года.

Франсуа отсудил финал чемпионата Европы 2024 и топовые матчи Лиги чемпионов: «Реал» – «Ливерпуль» и «Боруссия» Д – «Барселона». Второе место рейтинга занял Славко Винчич из Словении, на его счету работа в матче финала Лиги чемпионов 2024.

Бронзу рейтинга заработал Даниэль Орсато.

Ранее сообщалось о том, что экс-арбитр ФИФА назвал лучших украинских арбитров.