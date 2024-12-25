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Франция
25 декабря 2024, 23:55 |
54
0

Отработал финал Евро. Стал известен лучший арбитр 2024 по версии IFFHS

Им стал француз Франсуа Летексье

25 декабря 2024, 23:55 |
54
0
Отработал финал Евро. Стал известен лучший арбитр 2024 по версии IFFHS
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсуа Летексье

Международная федерация футбола и футбольной статистики (IFFHS) признала французского судью Франсуа Летексье лучшим арбитром 2024 года.

Франсуа отсудил финал чемпионата Европы 2024 и топовые матчи Лиги чемпионов: «Реал» – «Ливерпуль» и «Боруссия» Д – «Барселона». Второе место рейтинга занял Славко Винчич из Словении, на его счету работа в матче финала Лиги чемпионов 2024.

Бронзу рейтинга заработал Даниэль Орсато.

Ранее сообщалось о том, что экс-арбитр ФИФА назвал лучших украинских арбитров.

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Франсуа Летексье Даниэле Орсато Славко Винчич IFFHS рейтинг IFFHS Лига чемпионов чемпионат Европы по футболу
Данііл Киріяка Источник: IFFHS
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