Украинский легионер решил работать с россиянами в Армении
Решится ли Сергей Вакуленко на такой шаг и подпишет ли контракт с Урарту?
Украинский футболист Сергей Вакуленко намерен сменить клуб в чемпионате Армении.
Как стало известно из источников Sport.ua, хавбек предпочитает работу в клубе «Урарту», выступающем в элите армянского футбола. В руководстве клуба, тренерском штабе и игровом составе подавляющее большинство составляют россияне.
За последние два с половиной сезона 31-летний защитник играл под руководством известного украинским болельщикам тренера Егише Меликяна в ереванском «Пюнике».
В Украине выпускник футбольной школы донецкого «Шахтера» Вакуленко защищал цвета мариупольского «Ильичевца», донецкого «Олимпика», киевского «Арсенала» и львовских «Карпат». В Армению он перебрался более 4 лет назад, откликнувшись на приглашение «Арарата-Армении». Из этого клуба он совершил переход в «Пюник».
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