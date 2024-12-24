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24 декабря 2024, 23:35 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:39
378
0

Украинский легионер решил работать с россиянами в Армении

Решится ли Сергей Вакуленко на такой шаг и подпишет ли контракт с Урарту?

24 декабря 2024, 23:35 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:39
378
0
Украинский легионер решил работать с россиянами в Армении
ФК Пюник. Сергей Вакуленко

Украинский футболист Сергей Вакуленко намерен сменить клуб в чемпионате Армении.

Как стало известно из источников Sport.ua, хавбек предпочитает работу в клубе «Урарту», ​​выступающем в элите армянского футбола. В руководстве клуба, тренерском штабе и игровом составе подавляющее большинство составляют россияне.

За последние два с половиной сезона 31-летний защитник играл под руководством известного украинским болельщикам тренера Егише Меликяна в ереванском «Пюнике».

В Украине выпускник футбольной школы донецкого «Шахтера» Вакуленко защищал цвета мариупольского «Ильичевца», донецкого «Олимпика», киевского «Арсенала» и львовских «Карпат». В Армению он перебрался более 4 лет назад, откликнувшись на приглашение «Арарата-Армении». Из этого клуба он совершил переход в «Пюник».

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Сергей Вакуленко Урарту чемпионат Армении по футболу инсайд Пюник трансферы Егише Меликян
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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