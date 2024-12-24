Украинский легионер решил работать с россиянами в Армении

Украинский футболист Сергей Вакуленко намерен сменить клуб в чемпионате Армении.

Как стало известно из источников Sport.ua, хавбек предпочитает работу в клубе «Урарту», ​​выступающем в элите армянского футбола. В руководстве клуба, тренерском штабе и игровом составе подавляющее большинство составляют россияне.

За последние два с половиной сезона 31-летний защитник играл под руководством известного украинским болельщикам тренера Егише Меликяна в ереванском «Пюнике».

В Украине выпускник футбольной школы донецкого «Шахтера» Вакуленко защищал цвета мариупольского «Ильичевца», донецкого «Олимпика», киевского «Арсенала» и львовских «Карпат». В Армению он перебрался более 4 лет назад, откликнувшись на приглашение «Арарата-Армении». Из этого клуба он совершил переход в «Пюник».