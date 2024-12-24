Это рабочая лошадка. Сабо оценил лидеров Полесья – Назаренко и Гуцуляка

Футбольный эксперт Йожеф Сабо оценил игру лидеров житомирского Полесья – Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко:

«Я бы не сказал, что Гуцуляк – действительно хороший полузащитник, при всем уважении к нему. Алексей очень зависим от партнеров по команде. А еще все изучили его манеру игры: принял мяч, смещение влево, передача или удар. Маловато. Не то, что должен иметь в арсенале высококачественный вингер сегодня.

Что касается Назаренко, то он, знаете, такая трудолюбивая лошадка. Посмотрим на обоих, как они покажут себя на длинной дистанции хотя бы до конца этого чемпионата. Для полноценного прогресса и Гуцуляку, и Назаренко мало играть только в УПЛ, нужен международный опыт».