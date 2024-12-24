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Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:26
103
0

Это рабочая лошадка. Сабо оценил лидеров Полесья – Назаренко и Гуцуляка

Футбольный эксперт считает, что для прогресса нужен международный опыт

24 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 24 декабря 2024, 23:26
103
0
Это рабочая лошадка. Сабо оценил лидеров Полесья – Назаренко и Гуцуляка
ФК Полесье. Александр Назаренко

Футбольный эксперт Йожеф Сабо оценил игру лидеров житомирского Полесья – Алексея Гуцуляка и Александра Назаренко:

«Я бы не сказал, что Гуцуляк – действительно хороший полузащитник, при всем уважении к нему. Алексей очень зависим от партнеров по команде. А еще все изучили его манеру игры: принял мяч, смещение влево, передача или удар. Маловато. Не то, что должен иметь в арсенале высококачественный вингер сегодня.

Что касается Назаренко, то он, знаете, такая трудолюбивая лошадка. Посмотрим на обоих, как они покажут себя на длинной дистанции хотя бы до конца этого чемпионата. Для полноценного прогресса и Гуцуляку, и Назаренко мало играть только в УПЛ, нужен международный опыт».

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Йожеф Сабо Алексей Гуцуляк Александр Назаренко (футболист) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Николай Степанов Источник: SportNews
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