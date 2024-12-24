Украина. Премьер лига24 декабря 2024, 09:56 |
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Легионер Александрии: «В Украине понравились борщ и сало»
Мигел Кампуш сравнил украинскую и португальскую кухню
24 декабря 2024, 09:56 |
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Легионер «Александрии» Мигел Кампуш признался, что любит борщ с салом и оценил украинскую кухню, сравнив с португальской.
– Вы прожили практически год в Украине. За это время какие блюда из украинской кухни вам понравились?
– Борщ и сало.
– Если сравнить украинскую и португальскую кухни, то в чем-то сходство?
– Сало похоже на презунта, который мы часто едим в Португалии.
Ранее легионер криворожского «Кривбасса» заявлял, что обожает борщ с салом и чесноком.
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