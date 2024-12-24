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  4. Легионер Александрии: «В Украине понравились борщ и сало»
Украина. Премьер лига
24 декабря 2024, 09:56 |
185
0

Легионер Александрии: «В Украине понравились борщ и сало»

Мигел Кампуш сравнил украинскую и португальскую кухню

24 декабря 2024, 09:56 |
185
0
Легионер Александрии: «В Украине понравились борщ и сало»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигел Кампуш

Легионер «Александрии» Мигел Кампуш признался, что любит борщ с салом и оценил украинскую кухню, сравнив с португальской.

– Вы прожили практически год в Украине. За это время какие блюда из украинской кухни вам понравились?

– Борщ и сало.

– Если сравнить украинскую и португальскую кухни, то в чем-то сходство?

– Сало похоже на презунта, который мы часто едим в Португалии.

Ранее легионер криворожского «Кривбасса» заявлял, что обожает борщ с салом и чесноком.

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Мигел Кампуш Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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