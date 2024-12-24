Легионер Александрии: «В Украине понравились борщ и сало»

Легионер «Александрии» Мигел Кампуш признался, что любит борщ с салом и оценил украинскую кухню, сравнив с португальской.

– Вы прожили практически год в Украине. За это время какие блюда из украинской кухни вам понравились?

– Борщ и сало.

– Если сравнить украинскую и португальскую кухни, то в чем-то сходство?

– Сало похоже на презунта, который мы часто едим в Португалии.

Ранее легионер криворожского «Кривбасса» заявлял, что обожает борщ с салом и чесноком.