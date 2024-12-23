Шесть недель в Турции. Стали известны соперники Ворсклы в спаррингах

Полтавская команда Ворскла будет находиться на сборах в турецкой Анталии с 6 января по 17 февраля 2025 года, базируясь в гостиничном комплексе Titanic Lara.

В течение этого времени учебно-тренировочного собрания команда Юрия Максимова запланировала 9 спаррингов.

Соперниками полтавской команды будут: Градец-Кралове и Баник (Чехия), Малишево и Балкани (Косово), Андижан (Узбекистан), Арджеш (Румыния), Дела и Динамо Батуми (Грузия).

После 17 туров полтавская Ворскла имеет 16 очков и занимает 12-е место в УПЛ.