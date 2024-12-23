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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:07
52
0

Шесть недель в Турции. Стали известны соперники Ворсклы в спаррингах

Полтавская команда проведет учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии

23 декабря 2024, 22:47 | Обновлено 23 декабря 2024, 23:07
52
0
Шесть недель в Турции. Стали известны соперники Ворсклы в спаррингах
ФК Ворскла

Полтавская команда Ворскла будет находиться на сборах в турецкой Анталии с 6 января по 17 февраля 2025 года, базируясь в гостиничном комплексе Titanic Lara.

В течение этого времени учебно-тренировочного собрания команда Юрия Максимова запланировала 9 спаррингов.

Соперниками полтавской команды будут: Градец-Кралове и Баник (Чехия), Малишево и Балкани (Косово), Андижан (Узбекистан), Арджеш (Румыния), Дела и Динамо Батуми (Грузия).

После 17 туров полтавская Ворскла имеет 16 очков и занимает 12-е место в УПЛ.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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