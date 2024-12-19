Он забивал Баварии. Известный украинский полузащитник выставлен на трансфер
Денис Гармаш может покинуть «Металлист 1925» в ближайшее время
Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал о планах клуба на продажу игроков.
Существует список игроков, выставленных на трансфер. В этом списке оказался и экс-полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш.
Юрий заявил о том. что с каждым игроком, на которого не рассчитывает тренерский штаб, клуб общается индивидуально и ищет варианты их дальнейшего трудоустройства. Касательно некоторых есть конкретные разговоры.
Ранее сообщалось о том, что владелец «Металлиста 1925» хочет построить европейский гранд.
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