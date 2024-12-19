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  4. Он забивал Баварии. Известный украинский полузащитник выставлен на трансфер
Украина. Первая лига
19 декабря 2024, 23:02 |
1496
0

Он забивал Баварии. Известный украинский полузащитник выставлен на трансфер

Денис Гармаш может покинуть «Металлист 1925» в ближайшее время

19 декабря 2024, 23:02 |
1496
0
Он забивал Баварии. Известный украинский полузащитник выставлен на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Гармаш

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал о планах клуба на продажу игроков.

Существует список игроков, выставленных на трансфер. В этом списке оказался и экс-полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш.

Юрий заявил о том. что с каждым игроком, на которого не рассчитывает тренерский штаб, клуб общается индивидуально и ищет варианты их дальнейшего трудоустройства. Касательно некоторых есть конкретные разговоры.

Ранее сообщалось о том, что владелец «Металлиста 1925» хочет построить европейский гранд.

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Денис Гармаш Металлист 1925 Первая лига Украины трансферы
Данііл Киріяка Источник: ФК Металлист 1925
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