Он забивал Баварии. Известный украинский полузащитник выставлен на трансфер

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал о планах клуба на продажу игроков.

Существует список игроков, выставленных на трансфер. В этом списке оказался и экс-полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш.

Юрий заявил о том. что с каждым игроком, на которого не рассчитывает тренерский штаб, клуб общается индивидуально и ищет варианты их дальнейшего трудоустройства. Касательно некоторых есть конкретные разговоры.

Ранее сообщалось о том, что владелец «Металлиста 1925» хочет построить европейский гранд.