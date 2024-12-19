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  4. Серьезные амбиции. Владелец украинского клуба хочет построить мировой гранд
Украина. Первая лига
19 декабря 2024, 22:39 |
652
0

Серьезные амбиции. Владелец украинского клуба хочет построить мировой гранд

Владимир Носов строит амбициозный проект

19 декабря 2024, 22:39 |
652
0
Серьезные амбиции. Владелец украинского клуба хочет построить мировой гранд
Апостроф. Владимир Носов

Владелец «Металлист 1925» Владимир Носов прокомментировал перспективы и амбиции его проекта:

«Есть ли у меня амбиции вывести «Металлист 1925» в гранды мирового футбола? Обязательно. Я бы и не заходил в эту историю, если бы в моей больной голове не было бы такой фантазии».

В первый год клуб под управлением Владимира Носова вылетел из Украинской Премьер-лиги в Первую лигу Украины. До прихода бизнесмена в клуб в качестве его нового владельца, харьковчане находили на грани банкротства.

Ранее сообщалось о том. что владелец «Металлиста 1925» заявил о том, что его клуб является партнером «Барселоны».

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Владимир Носов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник
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