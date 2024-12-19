Серьезные амбиции. Владелец украинского клуба хочет построить мировой гранд

Владелец «Металлист 1925» Владимир Носов прокомментировал перспективы и амбиции его проекта:

«Есть ли у меня амбиции вывести «Металлист 1925» в гранды мирового футбола? Обязательно. Я бы и не заходил в эту историю, если бы в моей больной голове не было бы такой фантазии».

В первый год клуб под управлением Владимира Носова вылетел из Украинской Премьер-лиги в Первую лигу Украины. До прихода бизнесмена в клуб в качестве его нового владельца, харьковчане находили на грани банкротства.

Ранее сообщалось о том. что владелец «Металлиста 1925» заявил о том, что его клуб является партнером «Барселоны».