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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Некоторые игроки хороши в Украине, но в еврокубках нет»
Лига чемпионов
19 декабря 2024, 21:15 |
237
0

Сергей НАГОРНЯК: «Некоторые игроки хороши в Украине, но в еврокубках нет»

Украинский специалист оценил игру некоторых футболистов в чемпионате и еврокубках

19 декабря 2024, 21:15 |
237
0
Сергей НАГОРНЯК: «Некоторые игроки хороши в Украине, но в еврокубках нет»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Украинский тренер и экс-футболист Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал уровень игры некоторых игроков в еврокубках.

«Судаков и Бондаренко, от которых многое зависит. Просто некоторые футболисты в чемпионате Украины хорошо играют, а в еврокубках ничего не показывают. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что это не лучшее время для нашего футбола.

Хотя чемпионат Украины интересен! Есть много неожиданных, непредсказуемых результатов в поединках. Но все равно, всегда наш показатель был это еврокубки. Это такой первый сезон, мягко говоря, не слишком удачный для украинских команд.

Именно поэтому и в таблице коэффициентов Украина опускается все ниже и ниже. А в следующем сезоне в Лиге чемпионов от Украины вообще одна команда будет.

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Лига чемпионов Георгий Судаков Артем Бондаренко Шахтер Донецк инсайд Сергей Нагорняк
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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