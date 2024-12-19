Сергей НАГОРНЯК: «Некоторые игроки хороши в Украине, но в еврокубках нет»

Украинский тренер и экс-футболист Сергей Нагорняк эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал уровень игры некоторых игроков в еврокубках.

«Судаков и Бондаренко, от которых многое зависит. Просто некоторые футболисты в чемпионате Украины хорошо играют, а в еврокубках ничего не показывают. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что это не лучшее время для нашего футбола.

Хотя чемпионат Украины интересен! Есть много неожиданных, непредсказуемых результатов в поединках. Но все равно, всегда наш показатель был это еврокубки. Это такой первый сезон, мягко говоря, не слишком удачный для украинских команд.

Именно поэтому и в таблице коэффициентов Украина опускается все ниже и ниже. А в следующем сезоне в Лиге чемпионов от Украины вообще одна команда будет.

