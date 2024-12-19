Очередной сухарь. Известна оценка Трубина за clean sheet в чемпионате

В четверг, 19 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналем» Фуншал и лиссабонской «Бенфикой».

Результатом матча стала победа гостей со счетом 0:2 благодаря дублю Анхеля Ди Марии. Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и совершил 1 сейв, не пропустив ни гола.

SofaScore оценила игру украинца в 6.9 из 10 возможных баллов. WhoScored поставил голкиперу оценку 6.75 из все тех же 10 возможных баллов.

Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин поддержал Михаила Мудрика после информации и допинге.