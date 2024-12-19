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Португалия
19 декабря 2024, 22:22 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:25
332
0

Очередной сухарь. Известна оценка Трубина за clean sheet в чемпионате

Анатолий Трубин в очередной раз не пропустил гол за матч

19 декабря 2024, 22:22 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:25
332
0
Очередной сухарь. Известна оценка Трубина за clean sheet в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 19 декабря, состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналем» Фуншал и лиссабонской «Бенфикой».

Результатом матча стала победа гостей со счетом 0:2 благодаря дублю Анхеля Ди Марии. Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и совершил 1 сейв, не пропустив ни гола.

SofaScore оценила игру украинца в 6.9 из 10 возможных баллов. WhoScored поставил голкиперу оценку 6.75 из все тех же 10 возможных баллов.

Ранее сообщалось о том, что Анатолий Трубин поддержал Михаила Мудрика после информации и допинге.

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Бенфика Насьонал Фуншал чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Анхель Ди Мария WhoScored SofaScore
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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