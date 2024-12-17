Другие новости17 декабря 2024, 19:42 |
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Трубин выразил слова поддержки Мудрику после информации о допинге
Анатолий пожелал Михаилу оставаться сильным
17 декабря 2024, 19:42 |
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Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин не остался в стороне после объявления информации о позитивном тесте на допинг от Михаила Мудрика. Ворота поддержал своего партнера по сборной и пожелал оставаться сильным.
«Оставайся сильным, мой брат», – написал Трубин в социальной сети Instagram.
Также поддержал Михаила другой игрок сборной Георгий Судаков.
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