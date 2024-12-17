Трубин выразил слова поддержки Мудрику после информации о допинге

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин не остался в стороне после объявления информации о позитивном тесте на допинг от Михаила Мудрика. Ворота поддержал своего партнера по сборной и пожелал оставаться сильным.

«Оставайся сильным, мой брат», – написал Трубин в социальной сети Instagram.

Также поддержал Михаила другой игрок сборной Георгий Судаков.