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17 декабря 2024, 19:42 |
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Трубин выразил слова поддержки Мудрику после информации о допинге

Анатолий пожелал Михаилу оставаться сильным

17 декабря 2024, 19:42 |
380
0
Трубин выразил слова поддержки Мудрику после информации о допинге
Getty Images/Global images Ukraine

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин не остался в стороне после объявления информации о позитивном тесте на допинг от Михаила Мудрика. Ворота поддержал своего партнера по сборной и пожелал оставаться сильным.

«Оставайся сильным, мой брат», – написал Трубин в социальной сети Instagram.

Также поддержал Михаила другой игрок сборной Георгий Судаков.

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Анатолий Трубин Михаил Мудрик Челси Бенфика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу допинг
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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