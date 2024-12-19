Вице-чемпион мира. Холанду нашли потенциального сменщика
Рандаль Коло Муани может стать игроком «Манчестер Сити»
Французский нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.
26-летний страйкер может присоединиться к английскому клубу уже зимой, «горожане» изучают возможность аренды. В Манчестере ищут сменщина для Эрлинга Холанда и Рандаль должен выполнять роль Хулиана Альвареса, который летом перешел в мадридский «Атлетико».
Профиль француза соответствует тому, что ищет Гвардиола: универсальный форвард, который может исполнить несколько ролей в атаке.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» одолел «Монако».
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