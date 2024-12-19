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  4. Вице-чемпион мира. Холанду нашли потенциального сменщика
Англия
19 декабря 2024, 21:32 |
514
0

Вице-чемпион мира. Холанду нашли потенциального сменщика

Рандаль Коло Муани может стать игроком «Манчестер Сити»

19 декабря 2024, 21:32 |
514
0
Вице-чемпион мира. Холанду нашли потенциального сменщика
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Французский нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Fichajes.

26-летний страйкер может присоединиться к английскому клубу уже зимой, «горожане» изучают возможность аренды. В Манчестере ищут сменщина для Эрлинга Холанда и Рандаль должен выполнять роль Хулиана Альвареса, который летом перешел в мадридский «Атлетико».

Профиль француза соответствует тому, что ищет Гвардиола: универсальный форвард, который может исполнить несколько ролей в атаке.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» одолел «Монако».

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Эрлинг Холанд Рандаль Коло Муани Хулиан Альварес Жузеп Гвардиола Атлетико Мадрид ПСЖ Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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