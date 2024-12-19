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  4. Шацких оценил шансы Шахтера на триумф в УПЛ, предупредив Динамо
Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 15:02 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:03
202
1

Шацких оценил шансы Шахтера на триумф в УПЛ, предупредив Динамо

Максим попросил не спешить с поздравлениями для киевского клуба

19 декабря 2024, 15:02 | Обновлено 19 декабря 2024, 15:03
202
1
Шацких оценил шансы Шахтера на триумф в УПЛ, предупредив Динамо
ФК Шахтер Донецк

Легендарный форвард киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнениями по поводу чемпионской гонки в Украинской Премьер-лиге. Максим заявил, что пока рано поздравлять киевлян с триумфом.

«Я пристально слежу за УПЛ, смотрю очень много игр и скажу, что чемпионат Украины в этом сезоне достаточно ровный.«Да, отрыв Динамо от Шахтера очень приличный, но ведь у «горняков», не будем забывать, есть игра в запасе (недоигранный матч против Кривбасса). Так что, гипотетически, не плюс десять, а плюс семь.

Вот смотрел я на днях игру Динамо против Вереса (1:0) и… Вот что сказать, выиграли, но ведь у Вереса было три шикарных случая забить. Просто не попали в ворота. Никто Динамо очки не подарит во второй половине чемпионата. Даже последняя команда в таблице – Ингулец.

Вот Шахтер растерял кучу очков, там, где должен их добывать. Да и Динамо потеряло с Колосом (1:1), с Движением (0:0)… Вторая половина чемпионата должна быть очень интересной и не лезем вперед отца в ад с приветствием динамовцам, – сказал Шацких.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей.«Шахтер» находится на третьей строчке чемпионата с 33 очками после 16 игр.

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Максим Шацких Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Андрій Заліщук
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