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17 декабря 2024, 21:09 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:16
212
0

Награду FIFA Fan Award получил подросток из Бразилии. Чем он известен?

Гильерме Гандра Моура – юный болельщик бразильского клуба «Васко да Гама»

17 декабря 2024, 21:09 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:16
212
0
Награду FIFA Fan Award получил подросток из Бразилии. Чем он известен?
FIFA. Гильерме Гандра Моура

Вечером 17 декабря в Дохе, столице Катара, состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Награду FIFA Fan Award получил Гильерме Гандра Моура, юный болельщик бразильского клуба «Васко да Гама».

В июне прошлого года 8-летний Гильерме оказался в коме из-за пневмонии. Он страдает редким генетическим заболеванием – буллезным эпидермолизом. После 16 дней он пришел в себя, а видео трогательного момента воссоединения мальчика с его мамой мгновенно стало вирусным.

Гильерме – фанат клуба «Васко да Гама». На пути к выздоровлению его поддерживал звездный игрок клуба Габриэл Пек, регулярно посещавший мальчика в больнице. Как только Гильерме выписали из больницы, ему устроили особую встречу со всей командой, после чего мальчик стал талисманом клуба.

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награды ФИФА болельщики Васко да Гама
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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