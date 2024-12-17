Защитник Вереса: «Первый тайм был за Динамо»
Семен Вовченко считает, что Верес не заслуживал поражения от киевлян
Один из ведущих игроков ровенцев Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал справедливым ли был итоговый счет в поединке в столице:
«После провального матча с «Карпатами» были опасения, что можем попасть в психологическую яму. Но постарались забыть о поражении во Львове, сделали правильные выводы и дали бой лидеру чемпионата.
Все же, первый тайм был за киевлянами, которые действовали более смело, чаще контролировали мяч, были заточены на атаку. Видимо, очень хотели взять верх и увеличить отрыв от преследователей. На свой гол, который забил Ванат, хозяева наиграли, однако все могло сложиться иначе, если бы при счете - 0:0 наш Гайдучик не промахнулся с убойной позиции.
На вторую половину матча мы вышли более настроенными, соперничество уже шло на встречных курсах и у «Вереса» было как минимум три момента, когда не забить очень трудно. Но проблемы с исполнительским мастерством и невезение помешали спастись от поражения. Хотя я считаю, что мы ничью заслужили.
Конечно, есть разочарование итоговым результатом, единственное оправдание, что проиграли команде, которая будет выше нас в турнирной таблице. Поэтому, как говорится, свои очки - не потеряли».
Сейчас «Верес» занимает девятое место в УПЛ, набрав 19 очков.
Ранее сообщалось, что Лидер «Вереса» Виталий Дахновский поделился эмоциями после поражения от киевского «Динамо» в матче 17 тура Украинской Премьер-лиги.
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