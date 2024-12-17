Защитник Вереса: «Первый тайм был за Динамо»

Один из ведущих игроков ровенцев Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал справедливым ли был итоговый счет в поединке в столице:

«После провального матча с «Карпатами» были опасения, что можем попасть в психологическую яму. Но постарались забыть о поражении во Львове, сделали правильные выводы и дали бой лидеру чемпионата.

Все же, первый тайм был за киевлянами, которые действовали более смело, чаще контролировали мяч, были заточены на атаку. Видимо, очень хотели взять верх и увеличить отрыв от преследователей. На свой гол, который забил Ванат, хозяева наиграли, однако все могло сложиться иначе, если бы при счете - 0:0 наш Гайдучик не промахнулся с убойной позиции.

На вторую половину матча мы вышли более настроенными, соперничество уже шло на встречных курсах и у «Вереса» было как минимум три момента, когда не забить очень трудно. Но проблемы с исполнительским мастерством и невезение помешали спастись от поражения. Хотя я считаю, что мы ничью заслужили.

Конечно, есть разочарование итоговым результатом, единственное оправдание, что проиграли команде, которая будет выше нас в турнирной таблице. Поэтому, как говорится, свои очки - не потеряли».

Сейчас «Верес» занимает девятое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что Лидер «Вереса» Виталий Дахновский поделился эмоциями после поражения от киевского «Динамо» в матче 17 тура Украинской Премьер-лиги.