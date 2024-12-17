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  4. ФОТО. Судаков отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Англия
17 декабря 2024, 15:23 |
921
0

ФОТО. Судаков отреагировал на допинг-скандал Мудрика

Георгий поддержал своего лучшего друга

17 декабря 2024, 15:23 |
921
0
ФОТО. Судаков отреагировал на допинг-скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Судаков и Мудрик

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поддержал звезду национальной сборной Украины Михаила Мудрика, который попал в допинг-скандал.

Полузащитник опубликовал Stories на своей странице в Insgragram, где выразил поддержку Михаилу, прикрепив общую фотографию со времен выступлений за донецкий «Шахтер».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сам Михаил Мудрик прокомментировал проваленный допинг-тест.

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Георгий Судаков Михаил Мудрик допинг Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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