ФОТО. Судаков отреагировал на допинг-скандал Мудрика

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поддержал звезду национальной сборной Украины Михаила Мудрика, который попал в допинг-скандал.

Полузащитник опубликовал Stories на своей странице в Insgragram, где выразил поддержку Михаилу, прикрепив общую фотографию со времен выступлений за донецкий «Шахтер».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сам Михаил Мудрик прокомментировал проваленный допинг-тест.