«Главная звезда». Мартынюк назвал лучшего игрока Александрии

Левый защитник «Александрии» Александр Мартынюк назвал бразильца Безерру лучшим игроком команды на сегодняшний день. Футболист отметил, что фанаты в восторге от легионера.

«Безерра вообще сейчас – главная звезда «Александрии», его фанаты очень любят, где-то идут по улице – фотографируются с ним, приглашают в кафе на дне рождения. В Тик-Токе есть видео, где он сидит с фанатами на дне рождения, поздравляет и разговаривает с ними. Сам он относится к этому хорошо, не болеет звездной болезнью, не отказывает в фотографии болельщикам, автографы раздает. С каждым может пойти прогуляться даже.

На тренировках он накручивает всем хребты. С ним очень тяжело играть, быстрый, резкий футболист. Сильно нервничаю, когда против него играю. Чаще он меня обыгрывает, чем я отбираю мяч», – рассказал Мартынюк.