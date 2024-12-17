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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 16:17 | Обновлено 17 декабря 2024, 16:27
387
0

«Главная звезда». Мартынюк назвал лучшего игрока Александрии

По мнению защитника, Безерра заслуживает этот статус

17 декабря 2024, 16:17 | Обновлено 17 декабря 2024, 16:27
387
0
«Главная звезда». Мартынюк назвал лучшего игрока Александрии
ФК Александрия. Безерра

Левый защитник «Александрии» Александр Мартынюк назвал бразильца Безерру лучшим игроком команды на сегодняшний день. Футболист отметил, что фанаты в восторге от легионера.

«Безерра вообще сейчас – главная звезда «Александрии», его фанаты очень любят, где-то идут по улице – фотографируются с ним, приглашают в кафе на дне рождения. В Тик-Токе есть видео, где он сидит с фанатами на дне рождения, поздравляет и разговаривает с ними. Сам он относится к этому хорошо, не болеет звездной болезнью, не отказывает в фотографии болельщикам, автографы раздает. С каждым может пойти прогуляться даже.

На тренировках он накручивает всем хребты. С ним очень тяжело играть, быстрый, резкий футболист. Сильно нервничаю, когда против него играю. Чаще он меня обыгрывает, чем я отбираю мяч», – рассказал Мартынюк.

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Александр Мартынюк Хуан Альвина Безерра Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Украинский футбол
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