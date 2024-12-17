«Главная звезда». Мартынюк назвал лучшего игрока Александрии
По мнению защитника, Безерра заслуживает этот статус
Левый защитник «Александрии» Александр Мартынюк назвал бразильца Безерру лучшим игроком команды на сегодняшний день. Футболист отметил, что фанаты в восторге от легионера.
«Безерра вообще сейчас – главная звезда «Александрии», его фанаты очень любят, где-то идут по улице – фотографируются с ним, приглашают в кафе на дне рождения. В Тик-Токе есть видео, где он сидит с фанатами на дне рождения, поздравляет и разговаривает с ними. Сам он относится к этому хорошо, не болеет звездной болезнью, не отказывает в фотографии болельщикам, автографы раздает. С каждым может пойти прогуляться даже.
На тренировках он накручивает всем хребты. С ним очень тяжело играть, быстрый, резкий футболист. Сильно нервничаю, когда против него играю. Чаще он меня обыгрывает, чем я отбираю мяч», – рассказал Мартынюк.
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