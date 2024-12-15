Дулуб сравнил Калюжного с Родри, заговорив о трансфере в Шахтер
Специалист считает, что Иван заслужил этот шанс
Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб высказал свое мнение о возможном трансфере Ивана Калюжного в донецкий «Шахтер». Специалист заявил, что Иван точно заслужил этот шанс.
«Степаненко – это Степаненко, а Калюжный – это Калюжный. Опорный полузащитник оборонного плана – ключевая позиция в системе 4–3–3. Это можно увидеть на примере Ман Сити, погрузившегося в кризис после травмы Родри.
Такая же история была с Барселоной, когда не играл Бускетс. Эти игроки – головной мозг команды. Степаненко дает Шахтеру стабильность во время игры в обороне. Наличие таких футболистов позволяет сиять бразильцам.
Трудно сказать, сыграет ли Калюжный в Шахтере. Но своим отношением, поведением и игрой он точно заслужил попробовать свои силы в более сильной команде. Как будет дальше – это его история. Кто мог подумать, что Калюжный станет чуть ли не национальным героем – «нашим Ваней». Он использовал свой шанс», – сказал Дулуб.
Ранее Олег Дулуб шокировал подробностями своего увольнения из ЛНЗ. Специалист заявил, что дело не в деньгах, как говорили представители черкасского клуба.
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