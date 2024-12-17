Александр МАРТЫНЮК: «Мне очень нравится стиль Ротаня»
Защитник доволен работой главного тренера «Александрии»
Александр Мартынюк, игрок «Александрии», поделился мыслями касательно Руслана Ротаня, как главного тренера команды.
«Мне очень нравится стиль Ротаня. Мы стараемся играть в футбол, выходить через передачи. У нас интенсивная игра с высоким прессингом, стараемся как можно быстрее вернуть мяч себе. Думаю, что с такой игрой можно показывать хорошие результаты в еврокубках.
Готовы ли мы бороться каждый сезон за медали – не знаю. Думаю, что руководство к этому идет, каждый год что-то обновляется, строится: поле, тренажерный зал, улучшаются условия. Когда-то придут, что все будет идеально. Все это зависит от тренеров и футболистов, которые будут играть в игру, которую хочет тренер. Возможно все», – сказал Мартынюк.
Ранее Александр рассказал о причинах распада «Волыни».
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