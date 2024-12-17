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Украина. Премьер лига
17 декабря 2024, 16:57 | Обновлено 17 декабря 2024, 16:58
36
0

Александр МАРТЫНЮК: «Мне очень нравится стиль Ротаня»

Защитник доволен работой главного тренера «Александрии»

17 декабря 2024, 16:57 | Обновлено 17 декабря 2024, 16:58
36
0
Александр МАРТЫНЮК: «Мне очень нравится стиль Ротаня»
ФК Александрия. Александр Мартынюк

Александр Мартынюк, игрок «Александрии», поделился мыслями касательно Руслана Ротаня, как главного тренера команды.

«Мне очень нравится стиль Ротаня. Мы стараемся играть в футбол, выходить через передачи. У нас интенсивная игра с высоким прессингом, стараемся как можно быстрее вернуть мяч себе. Думаю, что с такой игрой можно показывать хорошие результаты в еврокубках.

Готовы ли мы бороться каждый сезон за медали – не знаю. Думаю, что руководство к этому идет, каждый год что-то обновляется, строится: поле, тренажерный зал, улучшаются условия. Когда-то придут, что все будет идеально. Все это зависит от тренеров и футболистов, которые будут играть в игру, которую хочет тренер. Возможно все», – сказал Мартынюк.

Ранее Александр рассказал о причинах распада «Волыни».

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Александр Мартынюк Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань
Андрій Вітренко Источник: Украинский футбол
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