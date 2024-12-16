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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 18:58 | Обновлено 16 декабря 2024, 18:59
479
0

«Беру вину на себя». Гайдучик объяснил, почему Верес проиграл Динамо

Николай Гайдучик поделился эмоциями после матча против «Динамо» в 17 туре УПЛ

16 декабря 2024, 18:58 | Обновлено 16 декабря 2024, 18:59
479
0
«Беру вину на себя». Гайдучик объяснил, почему Верес проиграл Динамо
НК Верес. Николай Гайдучик

Форвард «Вереса» Николай Гайдучик извинился перед партнерами после матча 17-го тура против киевского «Динамо» в Украинской Премьер-лиге (0:1).

– В общем, считаю, что положительно сыграли. Были моменты – к сожалению, не реализовали их. Будем готовиться к следующему кругу весной, поэтому сделаем определенные выводы в целом за эти полгода, отдохнем и готовимся дальше.

– У вас был самый опасный момент «Верес» в 1-м тайме, во 2-м у вас был шанс забить. Чего не хватило, чтобы реализовать эти моменты?

– Не хватило гола (смеется – прим.). На самом деле нападающий должен такие моменты реализовывать. Я беру эту вину на себя, что не забиваю такие хорошие моменты, поэтому подвел сегодня, возможно, команду. Но пытался компенсировать это в другие моменты.

– Повлияла ли как-то погода сегодня на игру?

– Конечно, погода где-то немного влияет, но уже такая погода где-то 2-3 недели, поэтому, в принципе, не сильно влияла.

– Дают вам немного отдохнуть, ну а потом собрание.

– Да, конечно. Сейчас отдохнем где-нибудь, наверное, 3 недели и будем дальше готовиться, – сказал Гайдучик.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 строчку УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

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Николай Гайдучик Верес Ровно Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо - Верес чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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