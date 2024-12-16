«Беру вину на себя». Гайдучик объяснил, почему Верес проиграл Динамо

Форвард «Вереса» Николай Гайдучик извинился перед партнерами после матча 17-го тура против киевского «Динамо» в Украинской Премьер-лиге (0:1).

– В общем, считаю, что положительно сыграли. Были моменты – к сожалению, не реализовали их. Будем готовиться к следующему кругу весной, поэтому сделаем определенные выводы в целом за эти полгода, отдохнем и готовимся дальше.

– У вас был самый опасный момент «Верес» в 1-м тайме, во 2-м у вас был шанс забить. Чего не хватило, чтобы реализовать эти моменты?

– Не хватило гола (смеется – прим.). На самом деле нападающий должен такие моменты реализовывать. Я беру эту вину на себя, что не забиваю такие хорошие моменты, поэтому подвел сегодня, возможно, команду. Но пытался компенсировать это в другие моменты.

– Повлияла ли как-то погода сегодня на игру?

– Конечно, погода где-то немного влияет, но уже такая погода где-то 2-3 недели, поэтому, в принципе, не сильно влияла.

– Дают вам немного отдохнуть, ну а потом собрание.

– Да, конечно. Сейчас отдохнем где-нибудь, наверное, 3 недели и будем дальше готовиться, – сказал Гайдучик.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 строчку УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.