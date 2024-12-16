Колос проведет в Турции восемь спаррингов

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» на зарубежном этапе подготовки, который пройдет в Турции с 22 января по 15 февраля, сыграют восемь контрольных матчей. Все спарринг-партнеры определятся до конца 2024 года.

По имеющимся данным, подопечные Александра Поздеева вернутся с зимних каникул 14 января и неделю будут тренироваться в Ковалевке. До отъезда в Турцию тренерский штаб определится с теми футболистами, которые покинут Колос, и с новичками, с которыми будут подписаны контракты.

Сейчас «Колос» занимает 11-е место в УПЛ, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Колоса» Павел Ориховский рассказал о том, когда поверил, что «Колос» отпразднует победу над «Ингульцем».