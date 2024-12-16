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Украина. Премьер лига
16 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 16 декабря 2024, 17:45
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0

Колос проведет в Турции восемь спаррингов

Команда из Ковалевки будет отдыхать до 14 января

16 декабря 2024, 17:41 | Обновлено 16 декабря 2024, 17:45
101
0
Колос проведет в Турции восемь спаррингов
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» на зарубежном этапе подготовки, который пройдет в Турции с 22 января по 15 февраля, сыграют восемь контрольных матчей. Все спарринг-партнеры определятся до конца 2024 года.

По имеющимся данным, подопечные Александра Поздеева вернутся с зимних каникул 14 января и неделю будут тренироваться в Ковалевке. До отъезда в Турцию тренерский штаб определится с теми футболистами, которые покинут Колос, и с новичками, с которыми будут подписаны контракты.

Сейчас «Колос» занимает 11-е место в УПЛ, набрав 18 очков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Колоса» Павел Ориховский рассказал о том, когда поверил, что «Колос» отпразднует победу над «Ингульцем».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александр Поздеев инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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