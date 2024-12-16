Во время манчестерского дерби умер один из болельщиков

15 декабря во время матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» случился трагический случай на трибунах.

Одному из болельщиков клуба «Манчестер Сити» стало плохо. На место происшествия прибыли медики, которые пытались оказать болельщику медицинскую помощь.

Как сообщает официальный сайт «Манчестер Сити», все усилия медиков были напрасными, и болельщик скончался.

«Манчестер Сити» во вчерашнем матче уступил принципиальному сопернику в манчестерском дерби.

Сначала подопечные Гвардиолы открыли счет на 36-й минуте, но потеряли не только победу, но и ничью. На 88-й минуте Бруно Фернандеш сравнял счет в матче, а на 90-й Амад Диалло вывел красных дьяволов вперед.

Ранее сообщалось о смерти бывшего игрока донецкого «Шахтера» Алексея Дрозденко.