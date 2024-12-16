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Англия
16 декабря 2024, 16:37 |
697
0

Во время манчестерского дерби умер один из болельщиков

В «Манчестер Сити» сообщили, что это был их фанат

16 декабря 2024, 16:37 |
697
0
Во время манчестерского дерби умер один из болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря во время матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» случился трагический случай на трибунах.

Одному из болельщиков клуба «Манчестер Сити» стало плохо. На место происшествия прибыли медики, которые пытались оказать болельщику медицинскую помощь.

Как сообщает официальный сайт «Манчестер Сити», все усилия медиков были напрасными, и болельщик скончался.

«Манчестер Сити» во вчерашнем матче уступил принципиальному сопернику в манчестерском дерби.

Сначала подопечные Гвардиолы открыли счет на 36-й минуте, но потеряли не только победу, но и ничью. На 88-й минуте Бруно Фернандеш сравнял счет в матче, а на 90-й Амад Диалло вывел красных дьяволов вперед.

Ранее сообщалось о смерти бывшего игрока донецкого «Шахтера» Алексея Дрозденко.

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Олександр Сільченко Источник: The Sun
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