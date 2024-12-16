ОФИЦИАЛЬНО. Лигочемпионский клуб-обидчик Динамо уволил тренера

Нидерландский тренер Пепейн Лейндерс покинул пост главного тренера «РБ Зальцбург», сообщают социальные сети клуба. 41-летний тренер был уволен.

В чемпионате Австрии «быки» под руководством нидерландца шли на пятом месте с отрывом в 10 очков от первого места.

В Лиге чемпионов ситуация еще печальнее: за 6 матчей у австрийского коллектива всего лишь 1 победа и 5 поражений.

В квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/25 «Зальцбург» выбил киевское «Динамо» с общим счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» разгромил «РБ Зальцбург».