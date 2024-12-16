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16 декабря 2024, 16:27 |
1352
4

ОФИЦИАЛЬНО. Лигочемпионский клуб-обидчик Динамо уволил тренера

Пепейн Лейндерс покинул «РБ Зальцбург»

16 декабря 2024, 16:27 |
1352
4
ОФИЦИАЛЬНО. Лигочемпионский клуб-обидчик Динамо уволил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепейн Лейндерс

Нидерландский тренер Пепейн Лейндерс покинул пост главного тренера «РБ Зальцбург», сообщают социальные сети клуба. 41-летний тренер был уволен.

В чемпионате Австрии «быки» под руководством нидерландца шли на пятом месте с отрывом в 10 очков от первого места.

В Лиге чемпионов ситуация еще печальнее: за 6 матчей у австрийского коллектива всего лишь 1 победа и 5 поражений.

В квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/25 «Зальцбург» выбил киевское «Динамо» с общим счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» разгромил «РБ Зальцбург».

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Пепейн Лейндерс РБ Зальцбург чемпионат Австрии по футболу Лига чемпионов Динамо Киев
Данііл Киріяка Источник: ФК Ред Булл Зальцбург
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Khafre
Да, памятаю такого, добре вони нашу Дінаму поредбулили
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+1
Перець
Та всім пох 
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0
Khafre
Ліга Чемпіонів 1 перемога 5 поразок, а міг як Дінамо в Лізі Європи 0 перемог 0 нічиїх 6 поразок. Карма
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0
Khafre
без шансів редбулили нас 2 гри
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0
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