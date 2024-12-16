ОФИЦИАЛЬНО. Лигочемпионский клуб-обидчик Динамо уволил тренера
Пепейн Лейндерс покинул «РБ Зальцбург»
Нидерландский тренер Пепейн Лейндерс покинул пост главного тренера «РБ Зальцбург», сообщают социальные сети клуба. 41-летний тренер был уволен.
В чемпионате Австрии «быки» под руководством нидерландца шли на пятом месте с отрывом в 10 очков от первого места.
В Лиге чемпионов ситуация еще печальнее: за 6 матчей у австрийского коллектива всего лишь 1 победа и 5 поражений.
В квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/25 «Зальцбург» выбил киевское «Динамо» с общим счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» разгромил «РБ Зальцбург».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марино уверяет, что просто не заметил Имада
Стоимость контракта Ильи Забарного составляет 38 млн евро по версии Transfermarkt