«Скажем так». Журналист рассказал об интересе к Мудрику от топ-клуба

Немецкий журналист Тоби Альтшаффль прокомментировал слова генерального директора мюнхенской «Баварии» Макса Эберля об интересе его клуба к украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику.

«Это неправда, что Бавария хочет подписать Мудрика. Я кратко затрагивал этот вопрос раньше. Об этом шла речь на пресс-конференции с участием украинских журналистов.

Эберль сказал, что это выдающийся игрок. У него контракт с «Челси» до 2031 года, и он стоит немалых денег. Конечно, мы наблюдаем за рынком, конечно это выдающийся игрок. Но это пока только слухи.

Так что Эберль отрицал наличие конкретного интереса, конкретных переговоров. Но он очень хорошо информирован об этом игроке, скажем так», – заявил Альтшаффль подкасту FC Bayern Insider.