«Выдающийся игрок». В Баварии рассказали, хотят ли подписать Мудрика
Макс Эберль уверяет, что мюнхенцы сейчас не нуждаются в усилении
10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.
Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения встречи генеральный директор немецкого гранда Макс Эберль рассказал, хотело ли руководство подписать Михаила Мудрика, а также высказался о возможном усилении команды в ближайшее время:
– Возможно хотите какого-нибудь игрока Шахтера пригласить. Если да, то кого?
– Я должен быть честным: сегодня я следил только за нашей командой, не смотрел за Шахтером. Но раньше у меня была возможность следить за игрой этой команды. У Шахтера всегда очень и очень много хороших футболистов.
– Следите ли вы за Михаилом Мудриком, или были это слухи в СМИ?
– Это были слухи. Мудрик – это выдающийся игрок, но у него контракт с Челси до 2031 года. Он очень дорого стоит. Однако, конечно, мы следим за трансферным рынком. Мудрик – это отличный футболист, но на данный момент это только слухи.
– Что Вы можете сказать о Георгии Судакове?
– Хороший игрок, очень хороший игрок, но на данный момент мы не нуждаемся в усилении. У нас есть план продлить контракты наших футболистов. И когда мы это сделаем, то летом уже заглянем на трансферный рынок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Гарсия может отправиться в «Борнмут» как часть соглашения по Илье Забарному
Лионель вспомнил противостояние с Серхио Рамосом