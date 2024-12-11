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  4. «Выдающийся игрок». В Баварии рассказали, хотят ли подписать Мудрика
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 06:32 |
700
1

«Выдающийся игрок». В Баварии рассказали, хотят ли подписать Мудрика

Макс Эберль уверяет, что мюнхенцы сейчас не нуждаются в усилении

11 декабря 2024, 06:32 |
700
1
«Выдающийся игрок». В Баварии рассказали, хотят ли подписать Мудрика
УАФ. Михаил Мудрик и Георгий Судаков

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Шахтер и Бавария.

Поединок прошел на стадионе Фельтинс-Арена в Гельзенкирхене. Игра завершилась разгромной победой мюнхенцев со счетом 5:1.

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После завершения встречи генеральный директор немецкого гранда Макс Эберль рассказал, хотело ли руководство подписать Михаила Мудрика, а также высказался о возможном усилении команды в ближайшее время:

– Возможно хотите какого-нибудь игрока Шахтера пригласить. Если да, то кого?

– Я должен быть честным: сегодня я следил только за нашей командой, не смотрел за Шахтером. Но раньше у меня была возможность следить за игрой этой команды. У Шахтера всегда очень и очень много хороших футболистов.

– Следите ли вы за Михаилом Мудриком, или были это слухи в СМИ?

– Это были слухи. Мудрик – это выдающийся игрок, но у него контракт с Челси до 2031 года. Он очень дорого стоит. Однако, конечно, мы следим за трансферным рынком. Мудрик – это отличный футболист, но на данный момент это только слухи.

– Что Вы можете сказать о Георгии Судакове?

– Хороший игрок, очень хороший игрок, но на данный момент мы не нуждаемся в усилении. У нас есть план продлить контракты наших футболистов. И когда мы это сделаем, то летом уже заглянем на трансферный рынок.

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Даниил Агарков Источник: UA-Football
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Falko
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